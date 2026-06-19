シンガーソングライターの尾崎亜美が、自身の結婚式で超有名アーティストが“臨時”司祭を努めたことを明かした。【映像】超有名アーティストが臨時司祭を務める様子尾崎は、6月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。夫で世界的ベーシストの小原礼氏を交え、1997年にロサンゼルスであげた結婚式での驚きのエピソードを明かした。2人は、1997年にロサンゼルスの崖の上にある小原氏の兄の自宅でホームウェディン