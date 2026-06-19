星野リゾートが展開する「星のや軽井沢」(長野県軽井沢町)は9月1日から、「信州発酵蒸籠(せいろ)」(1名15,000円)を棚田ラウンジで提供する。信州発酵蒸籠四方を山に囲まれた長野県では、厳しい冬を越すための保存食として、味噌や醤油、漬物といった「発酵文化」が古くから息づいてきた。この「発酵を日常的に摂る」という食習慣は、今もなお長寿県・長野の健やかな暮らしを支える大切な基盤となっている。信州の伝統である「発酵