テレビアニメ『カグラバチ』（2027年4月放送）の主人公・六平千鉱の父親である六平国重役を関智一が担当することが発表された。あわせてキャラクタービジュアルとキャラクターPVが解禁された。【動画】公開された『カグラバチ』六平国重のキャラ紹介PV六平国重は、息子の成長を優しく見守る、千鉱の父親。唯一無二の技術を持つ凄腕の刀匠。強大な力を持つ刀・妖刀を作ることが出来た唯一の人物で彼の妖刀が、かつて起こった斉