あるオーディションに参加中の選手が2度にわたる“大失態”を犯し、スタジオや視聴者が騒然となる場面があった。【映像】騒然となった2度目の“大失態”シーン6月15日、次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』の新たなリーグ「Shadowverse Premier Series 26-27」参戦を目指す選手たちのオーディション選考に密着するドキュメント番組『THE LAST DRAW』（ABEMA）の#2が放送された。3次選考となる合宿生活の