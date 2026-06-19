CHINTAIは6月27日〜28日の2日間限定で、「18250日のじぶん♥宇宙(べや)ミュージアム」を渋谷スクランブルスクエア 12F「Scene12」で開催する。18250日のじぶん♥宇宙(べや)ミュージアム本展は、原宿カルチャーをはじめとした多様なエンターテインメントコンテンツを手掛けるアソビシステムがプロデュース。CHINTAI 50周年特別企画として開催する。昭和・平成を象徴するアイテムや空間演出、個性豊かな住人キャストとの会