葉から伸びた蔓の先端に捕食袋を持つ食虫植物「オオウツボカズラ」をご存知でしょうか。実は先日、京都府立植物園のオオウツボカズラが過去最大級となる捕食袋をつけ、SNSで話題となっています。当園で栽培している「オオウツボカズラ」が、過去最大級となる捕食袋をつけました!現在も順調に成長中で、今後は30cm超え、国内植物園でも最大級に達する可能性があります。公開は観覧温室(冷房室)にて7月末まで。この貴重な機会に、ぜ