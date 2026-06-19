北中米Ｗ杯で森保ジャパンが１次リーグＦ組第２戦のチュニジア戦（２０日＝日本時間２１日）を控える一方で、日本のピッチ外での?敗北?が海外で報じられている。中国系メディア「３６Ｋｒ」は「中国企業が力強くＷ杯に参入Ｗ杯会場でのひそかな戦い…チーム中国がチーム日本に完全勝利を収める」と題する記事を掲載した。同記事では「北中米Ｗ杯の生中継が始まると、多くの人がある細部に気づくだろう。かつてＷ杯の画面を