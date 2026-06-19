【（PS3/PS2用） D端子接続ケーブル（1.8m） 】 6月26日 発売 価格：オープン（参考価格：1,848円） コロンバスサークルは、「（PS3/PS2用） D端子接続ケーブル（1.8m） 」を6月26日に発売する。価格はオープン。参考価格は1,848円。 本製品は、「PS3本体」・「PS2本体」各機種に対応した、D端子接続用の映像ケーブル。本製品を使用してPS