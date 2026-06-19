【テネシー州ナッシュビル１８日（日本時間１９日）発】俺に任せろ！日本代表ＭＦ中村敬斗（２５＝スタッド・ランス）が、チュニジアとの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦（２０日＝同２１日、メキシコ・モンテレイ）でメモリアル弾を狙っている。勝てば決勝トーナメント進出が確実となる一戦は、Ｗ杯の記念すべき通算１０００試合目。１４日のオランダ戦に続く得点となれば、世界のサッカー史に名を刻むことにもなりそうだ。中