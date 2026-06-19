【COCORO】 8月27日発売予定 グッドスマイルカンパニーとフロントウイングは、PC（Steam/DMM GAMES/DLsite）用ノベルゲーム「COCORO」の発売日を8月27日に決定した。 本作は、ロボットが暴走する世界を舞台に、少年とロボットであることを隠して生きる少女・ココロとの初恋を描く感動のノベルゲーム。現在、Steamストアにてウィッシュリスト登録が可能になっている。なお、