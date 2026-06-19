【初配信リレー】 6月19日19時～ viviONのVTuberグループ「ゆうぎり高校」は、所属メンバーの運命メイナさん、天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、篠崎シャノンさん、宮霧りりいさんら5名の初配信リレーを本日6月19日19時より実施する。 「ゆうぎり高校」は多彩な特技やスキル、尖った個性を持つ5人のメンバーが集まった、「おもしろければ、好きをつ