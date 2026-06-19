4回無死二塁のピンチで俊足のラファエラからアウトを奪った【MLB】Bジェイズ 4ー3 Rソックス（日本時間19日・ボストン）ブルージェイズの岡本和真内野手は18日（日本時間19日）、敵地でのレッドソックス戦に「7番・三塁」で先発出場。4打数1安打2三振だったが、好守でチームの勝利を支えた。100キロの巨体を操りながらの俊敏な動きに、カナダ放送から称賛の声が上がった。見せ場は4回無死二塁のピンチで訪れた。レッドソックス