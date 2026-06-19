「今回のように最初から“重い空気”を感じる場所に呼んでもらえたことが、すごくうれしい」――香取慎吾が、WOWOW『連続ドラマW 東野圭吾「虚ろな十字架」』(9月6日スタート、毎週日曜22:00〜 ※全4話)で主演を務める。WOWOW連続ドラマ初主演、東野圭吾作品初主演となる本作で、家族を殺された過去から立ち直れず、“光をそう簡単に見ることができない”主人公・中原道正を演じる。『連続ドラマW 東野圭吾「虚ろな十字架」』○香