東京ディズニーシーの開園25周年を記念した東海道新幹線の特別車両の運行が6月19日から始まり、名古屋駅には多くのディズニーファンが詰めかけました。東海道新幹線で運行が始まった、東京ディズニーシー開園25周年を記念した特別車両「Sparkling Dreams Shinkansen」。車両には、ミッキーマウスをはじめ25周年の衣装をまとったディズニーの仲間たちが描かれていて、その姿を一目