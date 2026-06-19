観戦体験を拡張する、新たな仕掛けづくりプロ野球観戦において、その楽しみは試合そのものにとどまらない。グルメやグッズ、多彩なイベントなど、 球場は誰もが楽しめるエンターテインメント空間へと進化している。その裏側には、新たな仕掛けづくりに挑む人々がいるのだ。株式会社西武ライオンズの事業部エンターテインメントグループに所属する佐藤諒さんは、大学卒業後、飲料メーカーの営業として約3年間にわたって営業職を