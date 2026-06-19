【モデルプレス＝2026/06/19】タレントの手島優が6月18日、自身のInstagramを更新。時短のフライ料理を披露し、反響を呼んでいる。【写真】43歳元グラドル「お店みたいに綺麗に揚がってる」時短アジフライ＆エビフライ◆手島優、時短の揚げ物披露手島は、何度も買っているという冷凍のアジフライとエビフライを揚げた写真を披露。「どちらも食べ応えあってサックサクに揚がるしめちゃくちゃ美味しいので何回もリピートして