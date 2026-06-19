【モデルプレス＝2026/06/19】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の第9弾・先行カットが公開された。【写真】日向坂46四期生、美肌輝くプールショット◆藤嶌果歩、コップ片手にリラックスコップを片手に朝のひと時をすごす藤嶌の様子がおさめられている。藤嶌は「この衣装でのシーンはおうちっぽい感じでした。オフ感を楽しんでいただければと思います！」とコメントした。◆藤嶌果歩、