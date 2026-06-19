W杯北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は18日（日本時間19日）、グループA第2節のメキシコ―韓国戦（エスタディオ・グアダラハラ）が行われ、共催国メキシコが1-0で勝利した。韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミスから決勝点を奪われた。メキシコはこれで2連勝。決勝トーナメント進出一番乗りとなった。前半は両者譲らず。後半5分、韓国は思わぬ形で決勝点を献上した。ゴール前で浮いたボールにジャ