【モデルプレス＝2026/06/19】歌手の工藤静香が6月18日、自身のInstagramを更新。アニメ「ちびまる子ちゃん」の監督・高木淳（※「高」は正式には「はしごだか」）からのイラスト入り色紙を公開し、話題となっている。【写真】キムタクの56歳妻「さすがのクオリティ」ちびまる子ちゃん監督からのイラスト入り色紙◆工藤静香、ちびまる子ちゃん監督からの色紙公開工藤は台湾で開催されている「ちびまる子ちゃん原作40周年展」につい