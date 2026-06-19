並んでリラックスしている2匹の猫ちゃん。この後訪れる、猫らしい理不尽な結末に注目が集まっています。話題の投稿は58万回以上表示され「しっぽがてしてし乗っかってる時のお顔…かわいいです」「猫さんは理不尽にキレられてもカワイイ」「お姉ちゃんに遊ばれちゃったねー」とのコメントが寄せられていました。 【動画：一緒にくつろいでいた『2匹の猫』を見ていると…あまりにも『理不尽すぎる展開』】 しっぽが当た