106万回以上再生され1万件以上の高評価を得ている投稿が「泣ける」と話題になっています。猫と女の子の関係性がよくわかる投稿に、視聴者からは「こころなしか猫ちゃんまで誇らしげにしてるように見える」「親心で見つめてる姿が愛おしいですね」などのコメントが寄せられています。 【動画：仲良しな『小学生の女の子と保護子猫』→９年後…立派に成長した『ふたりの様子』】 小学生だったお姉ちゃん YouTubeチャンネル「