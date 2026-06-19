猫が撫でられたい体のパーツ5選 猫が「触ってほしい」と感じる場所には、実は習性や体の構造に基づいた理由があります。自分でグルーミングしにくい場所、においをつける場所――そういった部位ほど、触れてもらうと喜びやすいのです。 1.あごの下 自分では手入れしにくい場所だからこそ、撫でられると気持ちよく感じやすい部位です。指先で軽くかいてあげるように触れると、とろけるよう