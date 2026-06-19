開催国メキシコと対戦、後半5分に痛恨のミスで失点サッカーの北中米ワールドカップは18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国が主催国の一つメキシコと対戦。0-0の後半5分、韓国はGKキム・スンギュが味方と交錯するミス。まさかの先制点を献上した。X上には韓国のファンから嘆きのコメントが並んでいる。ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだ