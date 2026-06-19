韓国メディア「mydaily」（ウェブ版）が2026年6月19日、ロサンゼルス・ドジャース傘下3Aでプレーする韓国出身キム・ヘソン内野手（27）について、「トレードされた方が、気が楽かもしれない」との見解を示した。エドマン復帰後「1番・サード」でスタメン出場 米国2年目のキムは、今季マイナーリーグで開幕を迎え、ムーキー・ベッツ内野手（33）の負傷者リスト入りに伴い、4月6日に大リーグに昇格。5月に入り打撃が落ち込み始め、5