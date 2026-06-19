歌手のケイティ・ペリーが新曲「Watch It Burn」で怒りを表現するという。5歳の娘をもうけた元パートナーの俳優オーランド・ブルームと昨年破局を迎えているケイティは、このシングルで「かなりつらい1年」を経て、自分の「闇と格闘している」姿を歌っている説明している。 【写真】仲むつまじかったころイケメン俳優とケイティ その人生において、怒りを面にすることがほとんどなかったと