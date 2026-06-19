メキシコ代表が韓国代表に勝利して2連勝北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月18日、韓国代表がグループステージ第2節で開催国メキシコ代表と対戦し、0-1で敗れた。決勝トーナメント進出は第3節に持ち越された。立ち上がりは運動量も多く、ボールを回収していたホームのメキシコだったが、時間の経過とともに徐々に韓国からボールを奪えなくなる。ボールを握る時間が増えた韓国も、メキシコの守備を崩せないまま、前半