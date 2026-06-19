見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第12週「旅立ち」（第60回）が19日に放送され、シマケン（佐野晶哉）がりん（見上）の幼なじみ・虎太郎（小林虎之介）と対峙すると、ネット上には「りんを巡るラヴバトル開幕」「朝ドラ王道パターン」「三角関係〜！」といった反響が寄せられた。【写真】りん（見上愛）は虎太郎（小林虎之介）と再会長屋に空きがなく