◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦同級１位・増田陸―同級２位・比嘉大吾▽ＷＢＯ世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）王座決定戦１２回戦同級３位・寺地拳四朗―同級４位イスラエル・ゴンサレス▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者・岩田翔吉―同級１位・エリック・バディージョ（７月２０日、東京・両国国技館）トリプル