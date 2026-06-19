１５日、黒竜江省仙洞山梅花鹿国家級自然保護区で雨の中を歩くハナジカ。（チチハル＝新華社配信／王勇剛）【新華社ハルビン6月19日】中国黒竜江省チチハル市拝泉県の仙洞山梅花鹿（ハナジカ）国家級自然保護区でこのほど、国家1級保護野生動物のハナジカが霧雨の中をゆっくりと歩き、夏の森に活気を添えた。保護区は松嫩平原の東部から小興安嶺山脈への移行帯に位置し、ハナジカなどの重要な生息地となっている。１５日、黒竜江