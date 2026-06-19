巨人は東京ドームでの中日３連戦でリーグ戦を再開する。昨年は交流戦後、最初に対戦したＤｅＮＡ戦（東京ドーム）に○４−０、○５−０、○１−０。３試合連続の完封勝ちだった。交流戦が始まった２００５年以降、新型コロナウイルスの影響で中止となった２０年を除き、交流戦後に再開した最初のカードで巨人の対戦成績は、勝ち越し８度、タイ２度、負け越し１０度となっている。このうち中日戦は０６年●●●、１０年○●○