貝葉を修復するポタラ宮貝葉経実験修復チームのスタッフ。（２０２５年５月２５日撮影、ラサ＝新華社記者／旦増尼瑪曲珠）【新華社ラサ6月19日】中国西蔵自治区文物局は、ラサ市のポタラ宮が所蔵する貝葉経（ばいようきょう＝ヤシ科植物の葉、貝多羅葉に書かれた仏教経典）などの古書文献を対象に進めていた保護・活用プロジェクトが段階的な成果を上げたと発表した。緊急修復や予防的保存の高度化、デジタルによるアーカイブ・