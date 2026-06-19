☆日本ハム―ソフトバンク（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝伊藤、ソフトバンク＝大津交流戦が終わり、１９日からセ・パ各リーグでの戦いが再開。日本ハムは本拠のエスコンフィールドでソフトバンクと対戦する。新庄剛志監督率いる日本ハムは今季、ソフトバンクに開幕から８連敗中。対ソフトバンク初勝利をもぎとれるか。先発の伊藤は対戦相手別でソフトバンク戦が最多の（３２登板で）１４勝（１０敗）を誇る。さ