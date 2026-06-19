◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）ＦＩＦＡランク２５位の韓国は開催国で同１４位のメキシコに０―１で敗北した。１勝１敗の勝ち点３で、決勝トーナメント進出をかけて第３戦は南アフリカと対戦する。前半は決め手に欠き、無得点で終えたが、後半５分に思わぬ場面から先制点を奪われた。Ｆ東京所属のＧＫ金承奎（キム・スンギュ）がハイボールを処理した後にＭＦ