◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組第２戦メキシコ１―０韓国（１８日、グアダラハラ競技場）開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコは同２５位の韓国に１―０で勝利。全４８チームで一番乗りの決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。Ａ組１位が確定し、決勝Ｔ１回戦はＣ、Ｅ、Ｆ、Ｈ、Ｉ組いずれかの３位とホームのメキシコシティー競技場で対戦する。前半は決め手に欠き、無得点で終えたが、後半５分に先制点を入れる。