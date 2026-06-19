美容家でタレントのＩＫＫＯ（６４）が、イメチェンしたことを明かした。１９日に自身のインスタグラムで「新しい髪型です」と報告。これまでの金髪から黒髪のショートボブに変身。前髪も分けて額を出し、クールでシャープな雰囲気が増している。投稿した動画では「この部分が２０代の時のようにはならないんです」と顔の下半分のラインを指さし、「そこで今回黒髪に変えましてね」と小顔に見せるヘアスタイルだと説明した。