【新華社ホータン6月19日】中国新疆ウイグル自治区和田（ホータン）地区ホータン市で17日、自治区政府と新疆生産建設兵団が共催する「2026新疆文化・観光発展大会」が開かれた。大会ではホータンの文化資源を巡り「無形文化遺産の旅」「融合の旅」「玉石探訪の旅」の三つのテーマ観光コースが打ち出された。尼雅（ニヤ）遺跡や約特干（ヨートカン）故城などの名所を網羅した。100以上の文化・スポーツ・観光イベントも行われ、