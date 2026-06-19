円安が進んでいます。外国為替市場で円相場は一時、1ドル＝161円台80銭台まで下落しました。外国為替市場で19日未明、円相場が一時1ドル＝161円80銭台まで円安に進みました。およそ1年11か月ぶりの円安水準です。17日にアメリカで開かれた金融政策を話し合う会合で、金利は据え置かれたものの、市場では、年内に利上げがあるとの見方が広がりました。そのため、日米の金利差が縮まらないと見られ、円売り・ドル買いが進みました。