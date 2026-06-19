栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件の事件前に、侵入するための道具を所持したとして逮捕された男が、都内の窃盗事件に関わったとして再逮捕されました。警視庁によりますと、渡辺昌英容疑者はことし4月、仲間と共謀して新宿区のマンションに侵入し、現金およそ1500万円が入った金庫を盗んだ疑いが持たれています。渡辺容疑者は、栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件の1週間ほど前に、住宅近くで侵入するためのマ