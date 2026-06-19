小泉防衛大臣は19日、防衛省によるSNS等での発信について問われ、「自衛隊の活動や制度に対する誤った情報を放置し黙っているだけでは、嘘も本当になりかねない」と危機感をあらわにした。小泉大臣の念頭にあったのは、まず、15日の参議院決算委員会での立憲民主党・古賀千景議員による「自衛隊に行く子供たちって、経済的に厳しい子どもたちが行くんですよ。豊かな子どもたちは、自衛隊とかなりませんよ」との発言だ。小泉大臣は