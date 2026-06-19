アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことをうけ、アメリカ中央軍はイランに対する海上封鎖を解除したと発表しました。アメリカ中央軍は18日、トランプ大統領の指示に基づきイランの港湾に出入りする船舶への封鎖措置を解除したとSNSで発表しました。アメリカとイランが署名した覚書では、「アメリカは30日以内に海上封鎖を終わらせる」としていて、これを受けたものです。中央軍は、イランとの合意内容が完全に履行