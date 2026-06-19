刑事裁判のやり直し=「再審制度」を見直すための刑事訴訟法改正案をめぐって、高市総理は、野党側が求めている修正について否定的な認識を示しました。立憲民主党打越さく良 参院議員「えん罪は国家権力による最大級の人権侵害です。総理、この法案で本当に『えん罪からの確実な救済』が実現できるとお考えですか」高市総理「本法律案は間違いなく再審制度を大きく前進させるものであると確信しておりますので、十分にご審