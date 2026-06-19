元宝塚歌劇団星組トップ湖月わたるが、宝塚歌劇団退団20th Anniversary「TUMBLEWEED」に出演する。梅田芸術劇場は宝塚OG stage「心中・恋の大和路」「39歳」「TUMBLEWEED」を制作し、3作連続で上演。「TUMBLEWEED」は湖月が彩凪翔、朴璐美らも出演するスペシャルステージ。かつて演じた、伝説の女性ガンマン「カラミティ・ジェーン」の波瀾（はらん）万丈の人生を、新たに朗読×ダンス×歌でつづるほか、華やかなショーパー