日野町事件の主任弁護人の石側亮太弁護士は、再審開始決定に検察が2度抗告し、確定まで7年半かかったことを念頭に「検察の姿勢に誤りがあった。白旗を揚げるのが遅い」と批判した。検察は再審開始決定後、新証拠を提出していなかった。