元宝塚歌劇団宙組トップ朝夏まなと、同宙組、星組スター七海ひろき、同星組トップ娘役夢咲ねねが、音楽劇「39歳」に出演する。梅田芸術劇場は宝塚OG stage「心中・恋の大和路」「39歳」「TUMBLEWEED」を製作し、3作連続で上演。韓国ドラマを音楽劇として世界で初めて舞台化した「39歳」は誰かを思い、何かを選択していく、今日を懸命に生きる人へおくる感動のヒューマンドラマ。朝夏は88期、七海と夢咲は89期入団。共に同じ時間を