大人気のアウェーユニホーム、同じデザインのサンダルが登場です。FIFAワールドカップ2026、サッカー日本代表は、初戦で強豪オランダを相手に劇的なドローで勝ち点1を獲得しました。その日本代表ですがアウェーユニホームが爆発的なヒットで、店ではサイズによって品薄・欠品が続いている状況です。そして、新たに登場したのが同じデザインのサンダル。6月26日から販売されます。ユニホームと同じく選手の個性を表す11色のストライ