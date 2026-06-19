元宝塚歌劇団星組トップ瀬戸内美八、同雪組トップ壮一帆が、朗読歌劇「心中・恋の大和路」に出演する。梅田芸術劇場は宝塚OG stage「心中・恋の大和路」「39歳」「TUMBLEWEED」を製作し、3作連続で上演。飛脚問屋の養子と遊女の悲恋を描き、宝塚でも5回再演された「心中・恋の大和路」では、初演を務めた瀬戸内と14年雪組公演で主演を務めた壮が、2バージョンで朗読歌劇に挑む。瀬戸内は「スピーディーで分かりやすい作品です。皆