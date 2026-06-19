ミラノ・コルティナオリンピックのスキークロスで日本人最高となる4位に入賞した古野慧選手。6月23日に「新潟県スポーツ賞」の表彰式が行われます。長岡市出身の古野慧選手。ことし2月のミラノ・コルティナオリンピック男子スキークロスに出場し、メダルまでわずか0.08秒。日本人初の4位入賞を果たしました。【花角知事】「男子スキークロスで4位入賞された古野慧選手に新潟県スポーツ賞を贈呈する