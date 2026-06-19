ミツカンは福岡県の水産企業の三陽と共同で6月7日、福岡市天神のライオン広場、同9日にJR博多駅前広場で“アジフライ×味ぽん”の新しいおいしさを体感できる無料イベント「アジフェス」を開催した。ミツカンとOISSYが2023年に味覚センサーAI「レオ」を用いてアジフライと各種調味料の相性を分析した結果では「味ぽん」がソースやタルタルソースを抑えて最も高い相性度を記録し、その組み合わせによるおいしさが科学的に証明さ