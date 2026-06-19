東海3県は19日、今年一番の暑さになる見込みです。既に名古屋など各地で真夏日となっています。東海3県では、南からの暖かく湿った空気などの影響で気温が上がり、午前11時までの最高気温が名古屋で31.6度、揖斐川町で32.4度など各地で既に真夏日となっています。予想最高気温は名古屋で33度、岐阜で34度と各地で今年一番の厳しい暑さになる見込みで、気象台はこまめな水分補給や適度な休憩などの熱中症対策をとるよう呼び掛