PayPayとPayPayカードは6月19日～7月31日まで、「超PayPay祭」を開催する。 キャンペーン期間中、「PayPayクレジットカード」や「PayPayカード」で1回200円以上の支払いをすると「PayPayスクラッチくじ」が2回に1回あたるほか、「PayPayカード」をスマートフォンのタッチ決済で使うともれなく「PayPayスクラッチくじ」があたる 「PayPayカード」を設定したスマ